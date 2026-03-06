MASSA MARITTIMA – Si è conclusa con un bilancio straordinario la giornata di domenica 1° marzo 2026 presso i terreni in località Verzure, dove il circolo di Massa Marittima dell’associazione nazionale Libera caccia ha dato vita a una manifestazione capace di coniugare sport, cinofilia e una profonda attenzione al sociale. L’evento, una gara per cani da caccia su fagiani senza sparo, ha messo al centro la passione per questo sport con la solidarietà, richiamando l’attenzione di numerosi appassionati e della cittadinanza.

Il cuore pulsante dell’iniziativa è stato il suo importante risvolto benefico: grazie alla riuscita della gara e alla partecipazione corale, il Circolo Anlc ha donato 1.500 euro all’associazione Abio (Bambini in ospedale) – sezione di Grosseto; con la consegna del maxi-assegno alla presidente Stefania Guarrera, la quale ha ringraziato dicendo che questo contributo concreto sosterrà l’attività dell’associazione all’interno dell’ospedale di Grosseto, contribuendo all’allestimento di nuovi ambienti dedicati ai piccoli pazienti. Alla cerimonia di premiazione erano presenti la sindaca Irene Marconi con l’assessora alla sanità Grazia Gucci, che hanno espresso parole di elogio per la manifestazione.

Oltre al valore della solidarietà, la giornata ha lasciato un segno tangibile sul territorio con il lancio di cento fagiani riproduttori in territorio libero, un gesto che rafforza il legame tra le tradizioni venatorie e la salvaguardia dell’ambiente locale.

La competizione ha visto confrontarsi diverse categorie, tra cui cani di razza inglese, continentali e da cerca, con sezioni specifiche dedicate ai giovani soggetti, ai cacciatori locali, ai professionisti e una partecipazione sempre più significativa nella categoria riservata alle donne.

Il successo di questo appuntamento è stato reso possibile dal sostegno determinante di oltre quaranta sponsor, ai quali gli organizzatori rivolgono un ringraziamento particolare per aver messo a disposizione premi e contributi economici, dimostrando una spiccata sensibilità verso un’iniziativa capace di unire sport e impegno sociale.