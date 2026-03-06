FOLLONICA – Gioventù “rosa” in vista in casa Follonica Hockey. “Ancora una volta ci distinguiamo per lo sviluppo dell’hockey giovanile – ha diramato la società – stavolta è il turno delle ragazze, una realtà frammentata e non sviluppata da tutte le società hockeistiche. Le giovani atlete spesso non trovano squadre dedicate e sono costrette a confrontarsi nei campionati maschili per poter scendere in campo, questo limita l’accesso allo sport e rafforza stereotipi di genere, perché l’hockey pista è tradizionalmente considerato sport maschile, tant’è che le difficoltà oggettive imposte da madre natura con il tempo non consentono il proseguimento dello sport a rotelle a molte di loro. Siamo in prima linea per favorire la partecipazione femminile a questa specialità sportiva, per promuovere l’inclusione e normalizzare la presenza delle bambine nel mondo hockeystico e l’aver realizzato la prima squadra interamente femminile a Follonica ne è dimostrazione. Ma la volontà di sviluppare l’hockey in rosa non si ferma qui, tant’è che ci siamo candidati ed abbiamo ottenuto l’organizzazione delle Finali Nazionali Femminili del 24/26 Aprile 2026, a cui parteciperanno 8 squadre provenienti da tutta l’Italia.

I costi organizzativi saranno importanti (diritti FISR, costi arbitrali, assistenza sanitaria, riprese tv per lo streaming delle partite, gadget) ma la società del Golfo non è nuova a certi impegni, sono state organizzate infatti svariate edizioni di Finali Giovanili e Senior. Un ringraziamento particolare al Comune di Follonica, al sindaco Matteo Buoncristiani ed all’assessore allo sport Azzurra Droghini per il contributo alla manifestazione e alla Regione Toscana per il patrocinio gratuito. Quindi non ci resta che augurarci la massima partecipazione di appassionati all’evento per dare il giusto riconoscimento a queste giovani atlete”.