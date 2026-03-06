GROSSETO – Nuova convocazione per Sofia Bonanni e Francesca Monaci. Le due biancorosse del Big Mat Bsc Grosseto, rispettivamente classe 2011 e 2012, indosseranno la maglia azzurra dell’Italia under 15 di softabll per il raduno del 21 e 22 marzo. Nello staff dell’head coach, Ivan Parise, ci sarà anche in qualità di coach il manager Paolo Verrecchia. “Una convocazione che conferma – ha detto – l’ottimo lavoro svolto in questi mesi da Bonanni e Monaci. Ovviamente, la maglia azzurra non deve rappresentare un traguardo, ma un punto di partenza per continuare a fare bene e a crescere con impegno. Sono convinto che Sofia e Francesca sapranno sfruttare al meglio l’occasione”.

Il raduno del 21 e del 22 marzo, che si terrà a Bollate, oltre agli allenamenti prevederà quattro amichevoli con il New Bollate e il Milano 1946. “Una due giorni importante – continua Verrecchia – per preparare al meglio il roster in vista dell’Europeo under 15 che si terrà prossimamente a Rosmalen, nei Paesi Bassi”.

