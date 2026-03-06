MANCIANO – In occasione della settimana mondiale del glaucoma 2026, a Manciano è in programma uno screening gratuito di prevenzione in piazza Garibaldi, promosso dalla sezione territoriale di Grosseto dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici) in collaborazione con la fraternita di Misericordia di Manciano e con il supporto dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.

L’iniziativa si svolgerà venerdì 13 marzo 2026, dalle 15.30 alle 18.30, davanti alla sede della Misericordia. Per l’occasione sarà presente il camper dell’azienda sanitaria con a bordo personale medico oftalmologico che eseguirà test finalizzati a rilevare l’eventuale positività al glaucoma, una malattia cronica che interessa il nervo ottico e che spesso è difficile da riconoscere nella fase iniziale.

L’evento rientra in un progetto nazionale coordinato dall’Uici, in collaborazione con l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, che prevede in tutta Italia screening di prevenzione con la partecipazione di personale delle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale. L’obiettivo è individuare tra i partecipanti possibili casi sospetti e inserirli nei percorsi di cura delle strutture sanitarie competenti.

La proposta è rivolta in particolare alle persone over 45, fascia individuata come più esposta al rischio, fatta salva la presenza di una forte familiarità per patologie di questo tipo, che può rendere opportuno un controllo anche in età precedente.

Durante il pomeriggio, oltre ai test, i cittadini avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con i sanitari, per approfondire informazioni sui sintomi del glaucoma, sui percorsi diagnostici e sui trattamenti disponibili.

«L’Unione italiana ciechi e ipovedenti sezione territoriale di Grosseto – spiega la presidente Sioli Sereni – è impegnata da anni in opere di sensibilizzazione, perché è grazie a progetti di screening come questo che possiamo informare i cittadini e possiamo aiutarli indirizzandoli verso un percorso di cura corretto».

Sereni sottolinea il ruolo della prevenzione oculistica nell’affrontare la patologia: «La settimana mondiale del glaucoma – aggiunge – rispecchia in toto la necessità di screening oculistici, perché questa malattia viene anche denominata “ladro silente della vista”, proprio perché procede e si appropria della vista senza una chiara sintomatologia; là dove il sintomo si affaccia, la malattia ha già dichiarato la sua presenza, iniziando ad appropriarsi del campo visivo e a ledere il nervo ottico. I danni rilevati a livello visivo sono irreversibili e per questo il momento della prevenzione è molto importante per la rilevazione del tono oculare, che è causa della perdita della vista. La fascia di età a cui è rivolta l’iniziativa – conclude – è quella over 45, a meno che non si abbia una forte e presente familiarità a questo tipo di malattie».

Anche la Fraternita di Misericordia di Manciano richiama l’attenzione sull’importanza di controlli regolari. «La Misericordia di Manciano – sottolinea il Governatore Federigo Norcini – è lieta di collaborare con la Uici sezione territoriale di Grosseto alla realizzazione di questo importante progetto di screening che, ribadisco, è totalmente gratuito».

Norcini evidenzia il valore della prevenzione sanitaria nel contrasto alle patologie: «La prevenzione – aggiunge – è l’arma più potente che abbiamo per contrastare qualsiasi malattia, e come associazione impegnata nei servizi di emergenza-urgenza, sappiamo bene cosa significhi saper prevenire un evento o, quantomeno, intervenire il prima possibile in una situazione che rischia di compromettersi sempre più. Ringrazio la presidente Sereni per aver individuato la Fraternita di Misericordia quale cooperante per la realizzazione di questa giornata di screening, invitando tutti coloro che rientrano nella fascia d’età a rischio a partecipare».

Per ulteriori informazioni sulle attività e sui progetti dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti sezione territoriale di Grosseto e della Fraternita di Misericordia di Manciano, è possibile consultare i siti ufficiali misericordiamanciano.it e uicigrosseto.it e i relativi canali social.