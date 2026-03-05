RIBOLLA – La prima tappa del 20esimo Trittico di Maremma è andata a Samuele Luppichini e della Stefan, mentre nella seconda partenza si è imposto il castiglionese Adriano Nocciolini del Team Marathon Bike. La manifestazione è andata in scesa mercoledì pomeriggio a Ribolla con un parterre di primissimo valore tra i 109 cicloamatori che si sono dati battaglia in un anello di trenta chilometri da ripetere due volte. Partiti da Ribolla la carovana dei corridori è transitata per la Castellaccia, stazione Giuncarico, Grilli, Potassa per poi arrivare a un chilometro da Montemassi dopo 65 chilometri di gara. La manifestazione è stata organizzata dal Team Marathon Bike con il patrocinio del della Provincia di Grosseto, in collaborazione con la Acsi, e supportata dalla Banca Tema e dalla Cantina Vini di Maremma di Marina di Grosseto.

Nella prima partenza ancora una volta a segno Samuele Luppichini dopo la vittoria nel trofeo Rimembranza di qualche settimana fa. Il tesserato della Stefan si è imposto su un gruppetto di corridori che con lui avevano promosso l’azione buona. Dentro alla fuga c’erano il compagno di squadra Luca Toffolo, Derimi Mikael, Davide Apollonio, Riccardo Cicognola, Emanuele Sciamanna, Lucio Margheriti. A differenza dell’ultima vittoria, Luppichini questa volta ha dovuto davvero faticare per imporsi. Al secondo posto, forse il più accreditato alla vittoria finale, ovvero Mikael Demiri, al terzo posto Lucio Margheriti. Nella seconda partenza capolavoro tattico del Team Marathon Bike e soprattutto del capitano della squadra grossetana Adriano Nocciolini. C’erano davvero i più forti corridori in circolazione a partire dal “Killer” Gianmarco Agostini sceso in maremma da Castelfranco Veneto. C’era anche Pietro Capuccilli arrivato da Isernia, e anche Michele Massa era uno che poteva vincere la prova, come tra gli altri i romani Daniele Paoli e Roberto Maggioli e anche il lucchese Pizzi Iuri era uno dei papabili. Invece a vincere la prima prova è stato Adriano Nocciolini, diciannovesima stagione al Marathon Bike, settantaduesima vittoria in carriera, insomma un atleta che aveva tutte le carte in regola per vincere, ma sicuramente non era il favorito. Una tattica accorta a premiato lui e tutta la squadra del Marathon Bike con a capo Massimo Domenichini, Francesco Muscio, Florenzo Zuzzolo, Iacopo Di Dio, Roberto Basile e Filippo Scelfo. La svolta della gara è stata al bivio di Ravi quando Nocciolini ha provato con successo ad andare via da solo. Poco dopo è rientrato su di lui Fabio Alberi e di comune accordo sono arrivati al traguardo. Volata a due senza storia per Adriano Nocciolini. La volata di gruppo vinta da Roberto Benedetti della Stefan.

Questi i migliori di categoria: Giacomo di Dio, Davide Apollonio, Lucio Margheriti, Riccardo Cicognola, Grandi Andrea, Loriano Giannini, Fabio Alberi e tra le donne si è imposta Valeria Graffeo.