CASTELNUOVO BERARDENGA – Incidente stradale questa mattina sul raccordo autostradale Siena-Bettolle, all’altezza del comune di Castelnuovo Berardenga, dove due furgoni sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha provocato il ribaltamento di entrambi i veicoli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Siena, insieme ai sanitari del 118.

I conducenti dei mezzi sono stati presi in carico dal personale sanitario per gli accertamenti necessari, in seguito all’urto e al successivo ribaltamento dei furgoni.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, la squadra intervenuta ha provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l’intera area dell’incidente, operazione considerata fondamentale per garantire l’incolumità degli automobilisti in transito e consentire la gestione del traffico sul raccordo.