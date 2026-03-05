FIRENZE – Incidente stradale nelle prime ore del mattino lungo il tratto fiorentino dell’autostrada A1, in direzione sud, poco prima dello svincolo di Firenze Sud, nel territorio comunale di Impruneta.

Secondo quanto comunicato, intorno alle 7 un furgone ha tamponato un mezzo pesante all’altezza del chilometro 299, provocando il ferimento del conducente del veicolo commerciale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-ovest, che hanno inviato una squadra operativa, un polisoccorso e l’autogru.

I pompieri hanno utilizzato divaricatore e cesoie per estrarre l’autista del furgone, rimasto incastrato nell’abitacolo a seguito dell’impatto. L’uomo è stato successivamente affidato alle cure del personale sanitario intervenuto sul luogo dell’incidente.

Presenti anche la polizia stradale e il personale di Autostrade per la gestione della viabilità e della sicurezza del tratto interessato.

Per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi, la circolazione è stata temporaneamente regolata con transito consentito sulla sola corsia di sorpasso.