GROSSETO – Uno scontro di gioco (del tutto involontario) durante l’ora di educazione fisica. Sarebbe questa la causa che ha portato all’intervento dei sanitari del 118 nell’area della Cittadella dello studente a Grosseto.

I due ragazzi, due maschi di 17 anni, stavano giocando al pallone, e si sarebbero scontrati testa contro testa, forse per prendere la palla.

Uno dei due si è rotto il naso nel contrasto e, ricadendo a terra, avrebbe perso i sensi, tanto da richiedere l’intervento dell’ambulanza e degli operatori della Croce rossa che ha trasferito i giovani in ospedale.

Le condizioni dei due ragazzini non sono gravi.