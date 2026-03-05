GROSSETO – Sarà una giornata di possibili disagi quella di lunedì 9 marzo per gli utenti della sanità pubblica nella Toscana meridionale, a causa dello sciopero nazionale proclamato dalle sigle Usi e Slai Cobas.
Lo sciopero riguarderà l’intero arco della giornata e, come comunica la Asl Toscana sud est, anche sul territorio maremmano “potrebbero verificarsi variazioni al normale svolgimento delle attività e ai servizi al pubblico” in relazione all’adesione o meno del personale.
L’azienda sanitaria precisa inoltre di essere consapevole dei possibili disservizi e afferma di voler contenere per quanto possibile l’impatto sull’utenza. “L’Azienda si scusa per eventuali disagi” si legge nella comunicazione, con la rassicurazione che “resteranno garantiti tutti i servizi essenziali e di Emergenza-urgenza”.
La Asl invita quindi cittadini e utenti a tenere conto di possibili rallentamenti o modifiche nell’erogazione delle prestazioni non urgenti nella giornata del 9 marzo, mentre le attività legate alle emergenze e ai servizi considerati indispensabili continueranno a essere assicurate.