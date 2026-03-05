Foto di repertorio

GROSSETO – Super trasferta a Bangkok per un’atleta grossetana. Rachele Perna della Fight Gym sta per imbarcarsi con la squadra Under 19 di pugilato composta da dieci pugili, quattro uomini e sei donne, per partecipare al torneo internazionale “World Boxing Futures Cup” dove dall’8 al 15 marzo all’ Humark Sport Arena si sfideranno i migliori pugili del mondo. In palio il pass per i prossimi Giochi Olimpici giovanili di Dakar. A guidare la squadra italiana sarà il dottor Walter Borghino, persona conosciuta e stimata a Grosseto per il suo ruolo di Ufficiale al Reggimento Savoia.

Perna vanta già un’esperienza di 42 incontri effettuati di cui 24 vinti nella categoria dei kg. 60, è stata campionessa italiana under 15 nel 2023 e campionessa italiana under 17 nel 2025 con un piazzamento al secondo posto ai campionati europei dello stesso anno; per la fiducia conquistata sul tecnico responsabile della Nazionale Italiana Giulio Coletta si cimenta ora nella fascia under 19 facendo sognare il maestro Raffaele D’Amico che con Emanuela Pantani, Giulio Boovicelli ed il padre Carmine l’hanno da sempre seguita, oltre al presidente Amedeo Raffi che ha creduto in lei fin dal primo momento che ha varcato le corde del ring. Altro punto di merito di questa giovane pugilessa è il riuscire a conciliare lo studio con buon profitto come studentessa del Commerciale Sportivo V. Fossombroni ed i suoi continui impegni sportivi, tanto da meritarne il riconoscimento da parte del Panathlon Club di Grosseto.