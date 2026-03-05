Foto di repertorio

MARINA DI GROSSETO – Dopo i risultati ottenuti ai recenti Campionati Italiani Indoor di pattinaggio di velocità tenutisi a Pescara lo scorso weekend, è arrivata la convocazione della Nazionale italiana per Giulia Baricci.

Dal 22 al 23 marzo la grossetana prenderà parte a Senigallia al raduno degli azzurri per la categoria Allievi, ed il CT Massimiliano Presti ha ritenuto la giovane atleta maremmana rilevante per un’occasione del genere.

La presidente e allenatrice dei Pattinatori Maremmani, Elena Sandroni è entusiasta: “Questa è una grande occasione per Giulia, e spero che se la goda a pieno”.

Questo raduno è un primo test di analisi e valutazione dell’anno degli atleti, per essere poi selezionati per i Campionati Europei.