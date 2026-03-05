MONTE ARGENTARIO – “Attenzione sempre massima da parte del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sull’unità idrografica Albegna”.

Così Cb6 annuncia la fine dei lavori di manutenzione ordinaria sul fosso Bocca d’Oro, in località Cala Galera nel comune di Monte Argentario.

Le lavorazioni hanno riguardato la decespugliazione della vegetazione erbacea e arbustiva in eccesso lungo le sponde del corso d’acqua, che scorre sotto il ponte della strada provinciale di Porto Ercole e il ponticino di accesso al porticciolo di Cala Galera.

L’intervento, inserito nel piano delle attività di bonifica, è stato condotto nel rispetto delle direttive della Regione Toscana per la tutela dell’ambiente, della flora e della fauna.