GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 5 marzo 2026
Ariete – Più riflessivo del solito.
Toro – Stabile e rassicurante.
Gemelli – Meno dispersivo.
Cancro, segno del giorno – Emozioni profonde ma ben orientate. Oggi riesci a proteggere ciò che conta davvero.
Consiglio escursione: rilassati alle Terme di Saturnia, dove l’acqua calda scioglie tensioni e pensieri.
Leone – Generoso ma concreto.
Vergine – Organizzazione impeccabile.
Bilancia – Ricuci un rapporto.
Scorpione – Profondità costruttiva.
Sagittario – Energia moderata.
Capricorno – Solido e presente.
Acquario – Visione chiara.
Pesci – Sensibile ma stabile.