GROSSETO – Ottimi risultati per gli Esordienti A della Sportiva nuoto Grosseto, allenati da Fabrizio Menghini, protagonisti alla 13esima coppa esordienti “Città di Follonica”, disputata domenica 1 marzo. La squadra maremmana ha chiuso la manifestazione con un brillante sesto posto nella classifica generale, conquistando complessivamente 18 medaglie: 10 d’oro, 5 d’argento e 3 di bronzo. Un risultato che conferma la formazione grossetana tra le realtà più competitive del panorama regionale.

I risultati delle ragazze

Tra le protagoniste assolute della giornata spicca Amelia Neri, autrice di una straordinaria tripletta con tre vittorie nei 200 misti, nei 100 rana e nei 50 rana. Prestazione di grande livello anche per Gabriella Buro, dominatrice dello stile libero grazie ai successi nei 50, 100 e 400 stile libero.

Molto positiva anche la prova di Elisa Ferroni, che conquista l’oro nei 100 misti e due argenti nei 100 rana e nei 50 rana. In evidenza anche Sole Sandonà, prima nei 50 dorso e terza nei 100 misti, oltre al settimo posto nei 100 dorso. Buoni piazzamenti anche per Aurora Praderio, quarta nei 50 farfalla, quinta nei 100 misti e undicesima nei 100 dorso.

I risultati dei ragazzi

Tra i maschi si mette in luce Ascanio Nucci, vincitore dei 50 stile libero, bronzo nei 100 stile libero e quinto nei 50 farfalla. Argento per Matteo Vasile nei 50 stile libero, che chiude anche sesto nei 100 stile libero e nei 400 stile libero.

Sul podio anche Tommaso Angelini, secondo nei 100 misti e quarto sia nei 50 farfalla che nei 100 farfalla. Buoni piazzamenti pure per Cesare Lombardi, quarto nei 50 dorso, sesto nei 50 farfalla e quinto nei 100 dorso, e per Matteo Lupetti, quinto nei 50 dorso, settimo nei 50 farfalla e ottavo nei 100 dorso.

Staffette decisive

Ottimi risultati anche nelle staffette, con due vittorie e un terzo posto: oro nella 4×50 stile libero mista con Ferroni, Nucci, Vasile e Buro, oro nella 4×50 misti femminile con Sandonà, Neri, Ferroni e Buro e bronzo nella 4×50 misti maschile con Lombardi, Lupetti, Nucci e Vasile.

Un bilancio molto positivo

Un bilancio finale decisamente positivo per la Sportiva Nuoto Grosseto, che torna da Follonica con un ricco bottino di medaglie e con segnali molto incoraggianti per il futuro del proprio settore giovanile.