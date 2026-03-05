CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Importante vittoria per la Blue Factor under 23: al Casa Mora il Castiglione di Federico Paghi, nel recupero della decima giornata, supera il Sarzana di Sergio Festa per 6-0. Con 5 gare ancora da giocare, il pass per le finali nazionali è praticamente a portata di mano. Gara ben giocata da entrambi i quintetti, con il Castiglione “rinforzato” dalle quote di A1 e A2 che comanda le operazioni. La partita si sblocca sul tiro di Santoni respinto corto da Ale Grossi e in tap-in Guarguaglini mette dentro l’1-0. Su una pallina vagante al limite dell’area ci pensa Esquibel a infilare l’angolo alto per il 2-0. Tutto nel giro di un minuto e mezzo. Nella ripresa in area da posizione defilata sulla destra, è Faelli a segnare il 3-0. Poi contropiede di Esquibel che serve sul secondo palo Diego Bracali che al volo insacca il 4-0. Ottanta secondi e il contropiede impostato da Bracali è perfetto con l’assist, sempre sul secondo palo, per Guarguaglini che mette dentro il 5-0. Un rinvio errato della difesa del Sarzana diventa un assist perfetto per Diego Bracali, che non si lascia sfuggire l’occasione del 6-0 e per la sua doppietta personale. Già questo venerdì ancora in pista l’under23 con la trasferta a Viareggio contro il Cgc per l’undicesima giornata.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Sheriff); Filippo Montauti, Diego Bracali, Brando Santoni, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Filippo Agresti, Matteo Faelli, Tommaso Bracali, Diego Guarguaglini. All. Federico Paghi.

SARZANA: Alessandro Grossi (Christian Grossi); Gregorio Tonelli, Gianpiero Andreani, Carlo Vanello, Luigi Fabbi, Lorenzo Angeletti, Kevin Farina, Alessio Lavagetti. All. Sergio Festa.

ARBITRO: Franco Ferrari di Viareggio.

RETI: pt (2-0) 14’28 Guarguaglini (C), 15’56 Esquibel (C); st 7’06 Faelli (C), 13’17 D.Bracali (C), 14’37 Guarguaglini (C), 23’13 D.Bracali (C).

Under 23 zona 4 – 10a giornata 27 febbraio 3 marzo

Spv Viareggio-Pumas Viareggio B Rinv.

Follonica-Cgc Viareggio 7-5

Pumas Viareggio A-Versilia H.Forte Rinv.

La classifica

Versilia H. Forte (9), Sarzana (8), Castiglione (9) 21 punti; Pumas Viareggio A (6) 12; Pumas Viareggio B (7) 9; Follonica (8) 6; Spv Viareggio (7) 3; Cgc Viareggio (10) 0

Under 23 zona 4 – 11a giornata 6 marzo

Cgc Viareggio-Blue Factor Castiglione

Pumas Viareggio B-Sarzana

Spv Viareggio-Versilia H.Forte

Pumas Viareggio A-Follonica