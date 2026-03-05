GROSSETO – Il comparto casa della Cna (Cna costruzioni, Cna installazione impianti e Cna serramenti e infissi) prende atto della comunicazione del Gestore servizi energia circa la sospensione temporanea della presentazione di nuove richieste di incentivo nell’ambito del Conto termico 3.0, a seguito dell’elevato numero di domande pervenute nei primi giorni di apertura del portale per un ammontare di circa 1,3 miliardi.

“Il volume di richieste registrate – commenta Saverio Banini, presidente di Cna Grosseto – conferma la robusta domanda per interventi di efficientamento energetico da parte di famiglie, imprese e pubblica amministrazione e indica l’esigenza di risorse adeguate a centrare gli obiettivi di riqualificazione energetica. Per la nostra associazione è fondamentale conoscere la distribuzione delle domande presentate tra settore pubblico e mercato privato per una puntuale valutazione della misura e la sospensione prudenziale disposta dal Gse sta generando forte tensione e disorientamento tra operatori e cittadini, anche perché il blocco della presentazione delle domande rischia di coinvolgere, indistintamente, interventi che insistono su plafond diversi. In una fase in cui imprese e committenti stanno programmando investimenti e lavori di riqualificazione energetica, è essenziale chiarire rapidamente l’effettiva situazione delle risorse disponibili”.

Per questo, il comparto della casa di Cna auspica che, al termine delle verifiche in corso il Gse, possa fornire un quadro puntuale delle richieste presentate, distinguendo tra soggetti pubblici e privati e tra tipologie di intervento, così da consentire una valutazione corretta dell’efficacia della misura e dell’eventuale necessità di rafforzarne la dotazione finanziaria.

Intanto, per approfondire gli aspetti legati al Conto termico 3.0 e, più in generale, alla riqualificazione energetica, Cna Grosseto ha organizzato un evento formativo, accreditato da vari ordini e collegi per l’ottenimento di crediti formativi, in programma l’11 marzo prossimo, nella sede di via Birmania a Grosseto.

“Riqualificazione energetica. L’evoluzione della normativa e della normativa e degli incentivi” è il titolo dell’evento in programma mercoledì, dalle ore 16. Un’iniziativa che vede partner il Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Grosseto, il Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Grosseto, l’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori della provincia di Grosseto e l’Ordine degli ingegneri della provincia di Grosseto.

Al centro del pomeriggio di approfondimento le opportunità per le pubbliche amministrazioni, privati, imprese del conto termico 3.0, la direttiva case green e l’iperammortamento: temi che saranno approfonditi grazie al contributo di esperti.

Questo il programma dell’evento: dopo la registrazione e l’accoglienza dei partecipanti, alle 16.30 è prevista l’apertura e l’introduzione dei lavori a cura della dottoressa Ilaria Chechi, coordinatrice Cna Installazione impianti Grosseto; alle 16.30 si parla di conto termico 3.0 con il contributo dell’ingegnere Lorenzo Maria Maccioni che presenterà le norme di riferimento, gli ambiti di applicazione e i principali vantaggi del conto termico 3.0, con esempi pratici di interventi incentivabili; alle 17.30 il geometra Patrizio Sgarbi parlerà di “Direttiva europea ‘Case green’ (Epbd) e Direttiva Red III” con una sintesi dei contenuti delle due direttive europee, gli impatti sul settore edilizio e le opportunità legate alla transizione energetica, con analisi di casi applicativi; alle ore 18 spazio all’iperammortamento e agli incentivi fiscali con la dottoressa Cristina Cesarini (Caf Imprese Cna Grosseto) che fornirà un inquadramento delle principali agevolazioni fiscali per investimenti in efficienza e innovazione, con indicazioni operative per l’accesso ai benefici.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere [email protected] o chiamare il numero 0564 4711