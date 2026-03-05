ISOLA DEL GIGLIO – La Croce Rossa Italiana conferma per l’estate 2026 la presenza di un punto informazioni per i turisti sull’isola di Giannutri, in collaborazione con il Comune di Isola del Giglio. Il servizio sarà attivo dal 15 giugno al 15 settembre 2026, riprendendo l’impostazione già sperimentata nelle stagioni precedenti.

Il progetto prevede un presidio dedicato all’accoglienza dei visitatori e all’informazione ambientale, con l’obiettivo di offrire un riferimento utile a chi arriva sull’isola. Nel documento di presentazione viene sottolineato che si tratta di un «utile punto riferimento e di informazione ambientale».

Anche per il 2026 è stata richiesta, «come l’anno scorso», la collaborazione della Asl Sud Est, in particolare della centrale di soccorso di Grosseto, a supporto dell’iniziativa. L’intesa rientra nel quadro delle attività di presidio sanitario e informativo nelle località costiere a maggiore afflusso turistico.

A coordinare il progetto sono il dottor Giorgio Rizzardi, medico della Croce Rossa, e Piera Casalini, delegata del Comitato Cri per la Costa d’Argento per il progetto “Vacanze e Volontariato”, che coinvolge le sedi di Orbetello, Porto Ercole e Isola di Giannutri.

Per quanto riguarda l’ospitalità dei volontari, a Orbetello sono disponibili due foresterie. Una di queste strutture, descritta come «molto suggestiva da un punto di vista ambientale», è messa a disposizione dal Comune di Orbetello.

Nel progetto legato all’Isola del Giglio ha inoltre «sempre collaborato la Maregiglio di Isola del Giglio, Maregiglio Navigazione», a conferma del coinvolgimento degli operatori del trasporto marittimo nelle iniziative di servizio ai turisti e alla comunità locale.