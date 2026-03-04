GROSSETO – Una grande pozzanghera. È quel che ha segnalato una nostra lettrice nell’area skateboard al parco del Diversivo.

La foto, scattata ieri dopo gli acquazzoni dei giorni scorsi, mostra come l’acqua abbia difficoltà a defluire «a causa della pendenza sbagliata» una cosa questa che ci era già stata segnalata da un altro lettore.

«Il parco è molto bello – afferma la lettrice che ha scattato la foto – ma ha delle criticità. Nell’area cementata si forma un laghetto di acqua ristagnante. Mi sono chiesta come mai funge da raccoglitore di acqua e come mai non defluisce?».