GROSSETO – “Conoscere è un diritto, partecipare è una responsabilità.” Con questo slogan l’associazione Schierarsi promuove un incontro pubblico dedicato al referendum costituzionale; l’appuntamento è in programma venerdì 6 marzo alle ore 16:30 nella sala conferenze della Provincia di Grosseto, in piazza Dante.

L’appuntamento rientra in una mobilitazione nazionale che coinvolgerà numerose piazze italiane, con l’obiettivo dichiarato di “promuovere informazione e confronto su un tema centrale che ci riguarda tutti: il Referendum Costituzionale”. Dopo i saluti iniziali, sono previsti gli interventi di vari rappresentanti del territorio.

Tra questi, Marzia Maestrello, referente di Schierarsi Grosseto, Federico Cignelli della Consulta provinciale sulla legalità e i beni confiscati, Cristian Giannini del Parlamento regionale degli studenti della Toscana, l’ingegnere Claudio Mazzoccoli del Coordinamento per la democrazia costituzionale e l’avvocato Christian Sensi, coordinatore degli avvocati per il No Grosseto.

Il programma prevede inoltre due contributi in collegamento: interverrà Nino Di Matteo, sostituto procuratore nazionale antimafia, descritto dall’associazione come “da anni sotto scorta per il suo impegno contro la criminalità organizzata”. È annunciata anche la partecipazione di Alessandro Di Battista, vicepresidente dell’associazione Schierarsi.

Al centro del confronto ci sarà l’analisi della riforma costituzionale oggetto del referendum, con particolare attenzione alle possibili conseguenze sull’equilibrio dei poteri dello Stato e sull’indipendenza della magistratura. L’incontro è presentato come un’occasione di approfondimento e confronto pubblico su un passaggio ritenuto cruciale per l’assetto istituzionale del Paese.

Gli organizzatori sottolineano che «non si tratterà di una semplice conferenza, ma di un “vero e proprio forum di confronto aperto”. I cittadini presenti potranno rivolgere domande ai relatori in sala e avranno anche la possibilità di interrogare direttamente Nino Di Matteo e Alessandro Di Battista».

Per favorire la partecipazione, è stato predisposto un modulo online attraverso il quale inviare in anticipo i propri quesiti: “le domande più significative verranno poi selezionate e discusse in diretta” afferma Marzia Maestrello

referente per grosseto dell’associazione Schierarsi.

Per ricevere il link al form, è possibile inviare una mail all’indirizzo di riferimento dell’associazione: [email protected].