GROSSETO – Il presidente e il Consiglio direttivo della Camera Penale di Grosseto replicano alle critiche dell’avvocato Christian Sensi, portavoce locale del comitato avvocati per il no.

«In merito alle dichiarazioni apparse oggi a mezzo delle quali il Comitato degli Avvocati per il No stigmatizza una asserita parzialità del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Grosseto in ragione della diffusione della iniziativa riguardante il convegno del 12 marzo organizzato dalla Camera Penale di Grosseto, preme sottolineare che il Consiglio dell’Ordine si è limitato a veicolare la locandina agli iscritti, così come avrebbe fatto, evidentemente, se altri avvocati avessero avanzato analoga richiesta in relazione ad eventi di segno contrario».

«Va detto, anzi, che l’Ordine degli Avvocati di Grosseto non ha mai assunto alcuna posizione ufficiale nel dibattito referendario – conclude la Camera Penale -, evitando di schierarsi per una parte o per l’altra».