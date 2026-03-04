GROSSETO – La Racchetta organizza un corso per i volontari antincendio boschivo. Tre lezioni per chi fa già parte dell’associazione e per chi vuole avvicinarsi ad essa. L’inizio è previsto mercoledì 11 marzo, presso la base de La Racchetta sezione Alta Maremma (strada del Pollino).

Un corso completamente gratuito per operatori antincendio boschivo, prima parte del percorso formativo previsto dalla Regione Toscana. Per partecipare è sufficiente avere 18 anni, idoneità fisica e voglia di mettersi a disposizione della natura e della collettività.

Per ulteriori informazioni e per la partecipazione al corso visitare la pagina Facebook e Instagram dell’associazione La Racchetta o contattare il responsabile Aib Leonardo al numero di telefono 3494094245.

Il corso è strutturato in tre lezioni:

mercoledì 11 marzo dalle ore 19 alle 24;

mercoledì 18 marzo dalle ore 19 alle 24;

sabato 21 marzo dalle ore 8 alle 18.

Il superamento del corso abiliterà alla possibilità di prendere parte alle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi come “operatore squadra Aib-Volontari“.

La Racchetta Odv è un’associazione che da oltre cinquant’anni è attiva nel settore antincendi boschivi, Protezione civile e servizi di pubblica utilità. L’associazione vive ed opera con l’aiuto dei soci che, in linea con le norme che regolano il volontariato, non percepiscono alcun tipo di retribuzione e svolgono l’attività a titolo totalmente gratuito.