ISOLA DEL GIGLIO – “Il mancato rispetto dei termini per l’approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 è un fatto gravissimo che certifica l’inefficienza politica e amministrativa di questa giunta di centrosinistra. Il sindaco e la sua squadra ne traggano le conseguenze e rassegnino le dimissioni”.

È un affondo durissimo quello del circolo Fratelli d’Italia Isola del Giglio, che interviene sulla situazione finanziaria del Comune, dopo la denuncia formale presentata dal gruppo consiliare di minoranza “Orgoglio Gigliese” al Prefetto di Grosseto.

“Il termine per l’approvazione del bilancio – ricordano da FdI Isola del Giglio – era stato differito al 28 febbraio 2026. Ad oggi il documento contabile non risulterebbe ancora approvato e, fatto ancor più grave, non risulterebbe nemmeno formalmente adottato e trasmesso al Consiglio comunale. Questo significa esporre l’ente all’esercizio provvisorio, con tutte le limitazioni gestionali previste dalla legge, e aprire la strada alla diffida prefettizia fino al rischio di commissariamento”.

“Siamo di fronte – commenta FdI – a una situazione di oggettiva criticità amministrativa che rischia di paralizzare l’azione del Comune e di creare incertezza per cittadini, imprese e operatori turistici. Il bilancio non è un atto formale, ma lo strumento fondamentale per programmare servizi, investimenti e sviluppo”.

“Se non si è in grado di garantire il rispetto delle scadenze fondamentali e la corretta gestione finanziaria dell’ente, è doveroso fare un passo indietro. Il sindaco e la giunta si assumano la responsabilità di questo fallimento e restituiscano la parola ai cittadini. Il Giglio non può permettersi improvvisazioni né ritardi su atti così decisivi per il futuro della comunità”, conclude circolo Fratelli d’Italia Isola del Giglio.