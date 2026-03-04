GROSSETO – L’attenzione all’ambiente e l’uso delle nuove tecnologie sono gli elementi che accomunano le tre vincitrici della finale territoriale della IX edizione del “Premio Cambiamenti”, il premio al pensiero innovativo delle imprese italiane, promosso da Cna e dedicato, quest’anno, alle nuove rotte.

Si tratta di Polistigreen srl, azienda che produce un materiale in grado di sostituire il polistirolo a partire dal mais, che si è aggiudicata il primo premio; Biorsaf srl, una startup innovativa che digitalizza la sicurezza aziendale, arrivata al secondo posto; e Pirana Prints, impresa che produce oggetti in stampa 3D in resina, plastica, metalli e altri materiali, che si è aggiudicata il terzo posto.

“Scegliere le tre imprese da premiare – dice Saverio Banini, presidente di Cna Grosseto, componente della giuria che ha valutato le candidate – non è stato semplice, perché ognuna delle finaliste aveva caratteristiche di innovatività interessanti. Abbiamo deciso di privilegiare, quindi, le tre imprese che più rispondevano al tema di questa edizione, ovvero le ‘nuove rotte’, e che fossero capaci, a nostro avviso, di tracciare nuove strade da seguire e sviluppare”.

A giudicare le nove imprese finaliste, quest’anno, è stata una giuria composta dal vicesindaco e assessore alle Attività produttive del Comune di Grosseto, Bruno Ceccherini; dal presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, Riccardo Breda; e dal presidente di Cna Grosseto, Saverio Banini.

“Il ‘Premio Cambiamenti’ promosso da Cna è un’iniziativa lodevole che valorizza il pensiero innovativo e il coraggio delle nostre imprese”, dichiara Bruno Ceccherini, assessore alle Attività produttive del Comune di Grosseto. “Far parte della giuria e selezionare le tre migliori realtà tra le nove finaliste della provincia di Grosseto è stato motivo di grande soddisfazione: ho potuto constatare qualità, visione e capacità di affrontare tematiche decisive come sostenibilità, innovazione e sviluppo delle filiere locali. Iniziative come questa rafforzano il tessuto produttivo e dimostrano che il nostro territorio sa esprimere imprese dinamiche, moderne e competitive”.

“Sono felice di ospitare la nuova edizione del ‘Premio Cambiamenti’ nella sede camerale”, afferma Riccardo Breda, presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno. “Si tratta di un contest che va avanti ormai da nove anni ed è un format, quindi, confermato che, a ogni edizione, ci fa scoprire delle eccellenze sul nostro territorio. Quest’anno 18 imprese si sono candidate al premio e nove sono le finaliste: in una provincia come quella di Grosseto sono numeri significativi, davvero importanti, perché non è facile trovare nuove imprese, soprattutto startup innovative, come richiede il contest. Ringrazio anche Cna per aver scelto la sede della Camera di commercio per la premiazione, perché ci sembra la sede migliore per rafforzare il rapporto con le imprese e quindi far conoscere il sistema associativo e anche il sistema camerale”.

Le tre imprese scelte hanno vinto, rispettivamente, un anno di sottoscrizione al sistema Cna e buoni del valore di 500 euro per la prima classificata, 300 euro per la seconda e 200 euro per la terza, da spendere in beni o servizi forniti dalle aziende associate a Cna Grosseto. Inoltre, le prime due classificate parteciperanno alla finale regionale del Premio.

“Facciamo i nostri complimenti alle tre imprese vincitrici – commenta Michele Agostini, presidente dei Giovani imprenditori Cna Grosseto – e a tutte le aziende partecipanti. Il ‘Premio Cambiamenti’ è un appuntamento annuale al quale noi del gruppo Giovani teniamo molto, perché non solo ci permette di entrare in contatto con aziende innovative, ma anche perché, negli anni, ha dimostrato di essere un’occasione di conoscenza da cui sono nate interessanti collaborazioni”.

Ecco nel dettaglio le caratteristiche delle tre aziende vincitrici: Polistigreen srl nasce dall’idea di creare un prodotto green, a partire dal mais scoppiato, plasmabile e in grado di sostituire il polistirolo in tutte le sue funzioni; Biorsaf srl sviluppa piattaforme per la gestione smart della sicurezza alimentare, delle acque e della sicurezza sul lavoro, riducendo la necessità di stampare su carta; Pirana Prints, partendo da un disegno Cad 3D o 2D, realizza prototipi e produce oggetti con stampa 3D in vari materiali.

Queste le aziende che sono arrivate in finale in questa edizione 2026 oltre alle tre salite sul podio: Yo Pro, azienda che unisce la tradizione sartoriale al design contemporaneo; Prontosito, che in 72 ore trasforma un messaggio vocale in un sito web attraverso l’ausilio dell’IA; Pinseria Muma’s, specializzata in pinse farcite, fritture e dolci; BauHouse, una struttura che accoglie i cani quando i proprietari per alcuni periodi non possono portarli con sé; YouwithMe Events, azienda che valorizza la Maremma come destinazione; Wonder Sun, una piattaforma digitale per aggregazione e prenotazione di esperienze turistiche locali.

Le imprese che arriveranno alla finale nazionale potranno aggiudicarsi 20mila euro per il primo classificato, 5mila euro per il secondo e per il terzo, oltre a una serie di benefici e opportunità per sviluppare, ulteriormente, la propria idea imprenditoriale.

L’evento ha avuto il patrocinio della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno.