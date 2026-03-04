CIVITELLA PAGANICO – Nel pomeriggio di oggi una squadra del Comando dei Vigili del fuoco di Grosseto è intervenuta presso una tenuta agricola di Monte Antico, nel territorio comunale di Civitella Paganico, per il recupero di un cane finito all’interno di un tubo di raccolta delle acque piovane.

L’animale, un labrador di nome Nina, risultava disperso dalle 11 del mattino. Per cause accidentali era entrato in un condotto di drenaggio del diametro di circa 40 centimetri e lungo complessivamente tra i 50 e i 60 metri, posizionato in pendenza lungo un vigneto.

Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, il cane si trovava a circa 6 metri dal punto di ingresso, posizione rilevata grazie a una telecamera in dotazione alla squadra. È stato quindi eseguito un primo scavo a quella distanza, ma l’animale, spaventato, tendeva a scivolare verso la parte più bassa del vigneto, complice la pendenza della tubazione.

Per questo motivo la squadra ha effettuato un secondo scavo, ulteriori 6 metri più a valle. Durante le operazioni, al fine di evitare che il cane scivolasse ancora all’interno della condotta, sono stati inseriti tre tondini metallici nel tubo, così da creare un punto di arresto. La soluzione si è dimostrata efficace: l’animale, continuando a scivolare verso il basso, è rimasto bloccato in corrispondenza dei tondini.

Allargando il secondo varco, i Vigili del Fuoco sono riusciti a raggiungere il cane e a riportarlo in superficie. L’animale è stato recuperato in buone condizioni, dopo un intervento piuttosto complesso da un punto di vista tecnico e durato circa tre ore e mezza.

Il cane è stato infine riconsegnato ai proprietari.

–