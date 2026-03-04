FOLLONICA – Un intervento della Polizia locale ha portato al sequestro di 16 dosi di stupefacenti già pronte per lo spaccio nei pressi di un istituto scolastico di Follonica. L’operazione è scaturita da una segnalazione di una cittadina che ha notato un comportamento ritenuto sospetto mentre attendeva l’uscita del figlio da scuola.

Secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale, la donna ha contattato subito le autorità, consentendo un intervento rapido degli agenti. L’episodio viene indicato dal Comune come un esempio di collaborazione tra cittadini e istituzioni.

«La sicurezza dei nostri figli e il decoro dei nostri quartieri sono la nostra priorità assoluta. Grazie a un intervento tempestivo della Polizia Locale, abbiamo rimosso un potenziale pericolo proprio nei pressi di un nostro istituto scolastico», ha dichiarato il sindaco Matteo Buoncristiani.

Il primo cittadino sottolinea il ruolo del senso civico nella riuscita dell’operazione: «L’operazione è nata dal miglior presupposto possibile: la collaborazione tra cittadini e istituzioni. Una mamma, mentre aspettava l’uscita del figlio da scuola, ha notato un comportamento sospetto e non ha esitato a segnalarlo. Questo senso civico ha permesso ai nostri agenti di intervenire immediatamente, portando al sequestro di 16 dosi di stupefacenti già pronte per lo spaccio».

Dal Comune arriva anche un ringraziamento agli uffici e al personale coinvolto. «Voglio rivolgere un ringraziamento sincero all’assessore alla Polizia Locale Giorgio Poggetti, per il costante impegno nel monitoraggio delle criticità; al comandante Paolo Negrini, per il coordinamento esemplare; a tutti gli agenti impegnati ogni giorno in strada per la nostra tutela», ha aggiunto Buoncristiani.

Sul contrasto alle attività illecite vicino alle scuole, il sindaco ha affermato: «Follonica non fa sconti a chi pensa di poter agire nell’illegalità, specialmente vicino ai luoghi della formazione dei nostri ragazzi. Continuiamo a lavorare insieme per una città sempre più sicura».