Foto di repertorio

FOLLONICA – L’Amministrazione comunale di Follonica comunica l’avvio di un piano straordinario di monitoraggio e verifica della stabilità delle alberature cittadine.

“L’intervento – spiegano dal Comune – si è reso necessario a seguito delle periodiche operazioni di manutenzione dei viali di tigli situati nel centro abitato, durante le quali sono state riscontrate criticità relative allo stato di salute e alla tenuta statica di diversi esemplari. Per garantire la pubblica incolumità e la tutela del verde urbano, il Comune ha predisposto una serie di approfondimenti tecnici mirati che verranno eseguiti nei prossimi giorni”.

Le attività seguiranno un protocollo scientifico rigoroso:

– Analisi Vta (Visual tree assessment): un dottore agronomo forestale incaricato dalla ditta gestrice effettuerà un esame visivo approfondito su ogni esemplare segnalato per valutarne la vitalità e i difetti strutturali.

– Qualora l’indagine visiva non fosse sufficiente a determinare con certezza la sicurezza della pianta, si procederà con test tecnici specifici per misurare la resistenza interna del legno e la stabilità complessiva.

– Sulla base della documentazione tecnica prodotta, l’Ente valuterà le azioni più idonee, che potranno includere potature di alleggerimento, trattamenti fitosanitari o, nei casi di accertata pericolosità e irreversibilità, l’abbattimento.

L’Amministrazione precisa che “la tutela dell’ecosistema urbano resta una priorità. Pertanto, qualora le indagini rendessero inevitabili alcuni abbattimenti per ragioni di sicurezza pubblica, l’intervento non si concluderà con la rimozione delle piante: a tali operazioni seguirà infatti un adeguato progetto di compensazione ambientale, che prevederà la messa a dimora di nuove alberature per garantire il ripristino del decoro urbano e del patrimonio forestale della città. L’obiettivo è conciliare la conservazione del polmone verde con la massima sicurezza per i cittadini. I lavori di monitoraggio inizieranno a breve e potranno comportare lievi e temporanee modifiche alla viabilità nelle aree interessate”.