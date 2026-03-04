MAGLIANO IN TOSCANA – Domenica 8 marzo torna per l’ottava edizione la “Stramagliano urban trail”, organizzata dal Comune di Magliano in Toscana con Marathon Bike, per un percorso di 10,400 chilometri che quest’anno presenta la novità della camminata in famiglia.

La gara di podismo amatoriale Uisp partirà in piazza della Repubblica, con il ritrovo dalle 7:30 alle 8:45 e partenza alle 9:30. La camminata per famiglie, novità prevista per questa nuova edizione, si affiancherà alla gara principale con un percorso di circa 7 chilometri e che passerà dall’abbazia di San Bruzio.

Il costo per l’iscrizione è di 5 euro e ci saranno 15 premi estratti a sorte, oltre a un premio garantito a tutte le donne.

«Giunta quest’anno all’ottava edizione – spiegano il vicesindaco Tamara Fattorini e la consigliera con delega allo sport del Comune di Magliano in Toscana, Pamela Calussi – la Stramagliano rappresenta un grande evento sportivo, e un vanto per la nostra amministrazione, in grado di attrarre residenti e turisti nel nostro territorio. Siamo felici, anche quest’anno, di organizzare l’evento e ci tengo a ringraziare tutti i soggetti che ci hanno aiutato nell’organizzazione di questa edizione che anche quest’anno porterà a Magliano tante persone».

«Quest’anno oltre alla Stramagliano ci sarà anche la possibilità di partecipare a una camminata ludico motoria aperta alle famiglie – spiega Maurizio Ciolfi, di Marathon Bike. Siamo orgogliosi di proseguire questo percorso intrapreso con l’amministrazione comunale di Magliano e ci auguriamo di ripetere il successo dello scorso anno, anche a livello di partecipazione, magari migliorandolo e cercando di far conoscere questa parte di territorio ad atleti e famiglie che, siamo sicuri, arriveranno anche da fuori provincia».

Il percorso, di 10,400 chilometri, “Prima prova Corri in Maremma 2026”, partirà da piazza della Repubblica a Magliano e proseguirà in via Garibaldi, via Mazzini fino a via del Madonnino, costeggiando poi la cinta muraria e continuando in via dei Frantoi fino a via Oberdan, via Garibaldi e tornando poi in piazza della Repubblica.

Saranno premiati i migliori tre delle varie categorie oltre ai primi tre assoluti, uomini e donne. La premiazione dell’evento, sostenuto da Banca Tema e dal Podere poggio bestiale, si terrà in piazza della Repubblica e sarà allestito anche un buffet per tutti i presenti.

Le iscrizioni possono essere fatte direttamente da Running 42, a Grosseto, oppure tramite WhatsApp al numero 320.0808087, inviando una copia valida della tessera. Per informazioni: 320.0808087.