AREZZO – Ha preso il via presso l’Istituto Superiore Buonarroti-Fossombroni di Arezzo “La forza dello sport contro bullismo e discriminazione”, il progetto promosso da Estra per portare nelle scuole superiori un percorso di sensibilizzazione dedicato ai temi del rispetto, dell’inclusione e della parità.

Protagonista dell’incontro è stato Luigi Busà, campione olimpico di karate ai Giochi di Tokyo 2020 e Sustainability Ambassador di Estra, che attraverso la propria esperienza personale e sportiva accompagnerà studentesse e studenti in un cammino di consapevolezza e responsabilità.

Il progetto prevede otto appuntamenti, tra marzo e dicembre, in istituti superiori di Toscana e Marche. Ogni incontro si articola in due momenti: un dialogo in aula, in cui Busà si confronta con i ragazzi sui temi del bullismo, della violenza di genere e della gestione delle emozioni, e una sessione in palestra con dimostrazioni pratiche di autodifesa e autocontrollo. L’obiettivo è offrire ai giovani strumenti concreti per riconoscere e contrastare situazioni di sopraffazione, trasformando lo sport in un linguaggio educativo e universale.

“Come azienda radicata nei territori in cui opera, sentiamo la responsabilità di essere parte attiva nella crescita delle nuove generazioni – commenta il presidente di Estra, Francesco Macrì –. Con questo progetto vogliamo affiancare le scuole nel promuovere una cultura del rispetto e dell’inclusione, offrendo ai ragazzi esempi concreti e strumenti utili per affrontare le sfide del presente. Lo sport, con il suo linguaggio diretto e universale, rappresenta un alleato straordinario in questo percorso”.

“La vera forza non è imporsi sugli altri, ma imparare a conoscere sé stessi e a trasformare le difficoltà in opportunità di crescita – sottolinea Luigi Busà –. Attraverso lo sport ho imparato che rispetto, disciplina e controllo sono valori che valgono prima di tutto nella vita quotidiana. Portare questo messaggio nelle scuole insieme a Estra significa contribuire a costruire una cultura fondata sulla consapevolezza e sulla responsabilità”.