MONTE ARGENTARIO – Ha preso le foto trovate sui social di una bella ragazza in costume e le ha messe su siti di incontri sessuali offrendo prestazioni a pagamento. Negli annunci usava epiteti anche molto spinti (ninfomane l’unico pubblicabile ndr)per descriversi e invogliare i possibili clienti a contattarla.

Una donna di Roma di 38 anni è comparsa oggi davanti al giudice Marco Bilisari del tribunale di Grosseto per un patteggiamento dopo che la vittima, una ragazza di Monte Argentario di 24 anni l’ha denunciata.

I contatti che l’imputata aveva indicato negli annunci erano intestati a lei, cosa che ha reso più facile risalire all’autrice dei post.

Così facendo ha non solo indotto in errore gli utenti dei siti di incontri attribuendosi immagini che non le corrispondevano, ma, soprattutto, ha offeso l’onore e la reputazione della giovane argentarina.

Oggi l’udienza al tribunale di Grosseto, l’imputata, assistita dall’avvocato Thomas Vignoli, ha patteggiato la pena di otto mesi. La pena è stata sospesa.