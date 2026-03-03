CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Comune di Castiglione della Pescaia si conferma tra le eccellenze italiane in ambito turistico. È infatti uno dei Comuni ad aver ottenuto i principali riconoscimenti nazionali ed internazionali di qualità turistica e territoriale: le Spighe verdi di Fee Italia per i Comuni Rurali, la Bandiera verde dei pediatri per le spiagge a misura di bambino, la Bandiera gialla di FIAB – ComuniCiclabili, che certifica l’impegno costante nella promozione della mobilità sostenibile e della ciclabilità, la Bandiera Lilla di Comune accessibile.

Un risultato di grande prestigio che testimonia un modello di sviluppo fondato su qualità ambientale, tutela del paesaggio, sostenibilità, accoglienza a misura di famiglia e attenzione all’accessibilità e all’inclusione. A questi riconoscimenti Castiglione della Pescaia ne aggiunge altri, consolidati e continuativi da oltre 25 anni, che sono le 5 Vele di Legambiente, assegnate con continuità come simbolo di qualità delle acque, gestione del territorio e sostenibilità, e la Bandiera Blu di Fee per il mare più bello.



«Questo risultato – sottolinea la sindaca Elena Nappi – rappresenta non solo un motivo di orgoglio, ma la conferma di una visione strategica, un percorso costruito nel tempo, che ci ha reso destinazione turistica di riferimento a livello nazionale e non solo. Il nostro obiettivo è ora di continuare a trasformare questi riconoscimenti in strumenti di crescita, investendo nel miglioramento dei servizi, nell’offerta di esperienze autentiche e di qualità, nella tutela e rispetto dell’ambiente e del territorio, nella creazione di nuove opportunità economiche e occupazionali».

Riconoscimenti importanti che raccontano la capacità di collaborazione di un territorio nella valorizzazione e promozione di se stesso in stretta connessione con tutti gli stakeholder, dagli operatori turistici alle associazioni, dai cittadini ai turisti.

«Completano il quadro dei riconoscimenti – conclude la prima cittadina – tutte le azioni portate avanti dall’amministrazione, come quella di essere certificata Emas ed ISO 14001 per la corretta gestione ambientale, la scelta di essere “Comune Amico delle Api” per l’attenzione rivolta alle buone pratiche per proteggere gli impollinatori, di aderire a progetti come Life Turtlenest di Legambiente o sottoscrivere accordi con associazioni come TartAmare per tutelare e monitorare le tartarughe, la decisione di aderire a Pelagos, il Santuario dei Cetacei, per proteggere tutti gli amici marini o di far parte della Charta Smeralda per salvaguardare mari e oceani».