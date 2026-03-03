GROSSETO – Fine settimana ricco di soddisfazioni per la scuola di ballo Lady Francesca, che ai campionati regionali Toscana svoltisi a Monteriggioni ha fatto registrare grandi risultati. Alla loro prima uscita Leonardo Aluigi e Laura Pallari si sono classificati quinti nella 19. 34 classe B danze standard, Pierluigi Grandini e Denise Baricci sono arrivati quarti nella 19.34 classe B danze standard, mentre Silvio Nanni e Paola Corridori si sono laureati campioni regionali di ballo da sala 61.64 B 1 e quinti classificati nelle danze standard 61 64 B 1.

Gioiscono anche Luca Marchetti ed Ennio Nucciotti, campioni regionali di ballo da sala 61.64 B 2 oltre che semifinalisti nello standard 61.64 B 3; infine, Riccardo Biondi ed Elisabetta Corti hanno conquistato il titolo regionale nelle danze standard 55,60 classe B3.