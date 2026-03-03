GROSSETO – Nel silenzio delle campagne della nostra Maremma la guerra in Iran sembra lontana, ma arriva dritta nei portafogli dei grossetani. Il petrolio corre, il gas europeo vola e in poche ore le quotazioni internazionali hanno messo a segno rialzi nell’ordine di decine di punti percentuali, riportando l’energia al centro delle paure delle famiglie. Lo Stretto di Hormuz, da cui passa circa un quinto del petrolio e del gas liquefatto mondiale, è diventato il nuovo collo di bottiglia dell’economia globale: ogni giorno di tensione in più, ogni minaccia alla libertà di navigazione, si traduce in nuove impennate alla pompa e nello spettro di bollette sempre più pesanti.

Nelle stazioni di servizio italiane i primi segnali sono già visibili e destinati a farsi ancora più evidenti. I listini consigliati delle grandi compagnie sono stati ritoccati all’insù, con aumenti di alcuni centesimi al litro su benzina e gasolio, e il diesel è tornato a viaggiare ai massimi degli ultimi mesi, superando la soglia dell’euro e settanta al litro. Per chi vive e lavora in provincia di Grosseto, dove l’auto resta spesso l’unico mezzo per spostarsi tra piccoli centri, colline e zone rurali, questo non è un dato astratto. Un pieno da 50 litri oggi sfiora già gli 86–87 euro e, negli scenari indicati dagli analisti con il greggio stabilmente oltre i 100 dollari al barile, il rincaro potenziale di 30–40 centesimi al litro potrebbe portare la spesa per un pieno a superare i 100 euro, con un aggravio anche di 20 euro a rifornimento.

Chi da Ribolla, Follonica o Massa Marittima ogni giorno scende verso Grosseto per lavoro o studio rischia di pagare il conto più salato. Due pieni al mese, in queste condizioni, possono significare a fine anno una stangata da oltre 400 euro solo per continuare a fare la stessa strada di sempre. Il caro-gasolio non colpisce solo la mobilità privata. Riguarda anche il trasporto merci su gomma, dal cibo nei supermercati ai materiali per l’edilizia, alimentando un effetto domino sui prezzi al dettaglio che finisce per scaricarsi anche sul carrello della spesa.

Per una provincia dove turismo, agricoltura e piccola impresa sono la spina dorsale dell’economia, la combinazione tra costi di trasporto più alti e domanda interna in affanno rischia di diventare pesante. Ancora più insidioso, perché meno immediatamente visibile nell’arco di pochi giorni, è l’effetto sulle bollette di luce e gas. Il prezzo del metano sui mercati europei, spinto dalle paure per un blocco o una riduzione del GNL in partenza dal Golfo Persico, ha ripreso a correre con balzi che riportano alla memoria il “caro-energia” del 2022. Le centrali che producono elettricità pagano di più il combustibile e questo aumento, con qualche mese di ritardo, tende a riflettersi sulle tariffe finali.

Una famiglia tipo che oggi spende intorno ai 2.400 euro l’anno tra elettricità e riscaldamento, negli scenari peggiori ipotizzati (+30% per il gas e +25% per la luce), potrebbe trovarsi a pagare 500–600 euro in più: quasi una mensilità di stipendio assorbita dalle utenze. Per una famiglia grossetana questo rischio non è solo un numero in un report. Significa dover rimandare una spesa, tagliare una cena fuori, rinunciare a un fine settimana o a un’attività per i figli. Le piccole aziende agricole che riscaldano serre e stalle, le strutture ricettive che devono tenere accesi climatizzatori e caldaie, gli artigiani che lavorano con macchinari energivori guardano con crescente preoccupazione alla prossima stagione di fatture.

Se l’energia torna a costare cara, la competizione con altri territori diventa più difficile e il rischio è che la Maremma paghi due volte: come consumatore e come produttore. Da Roma si parla di possibili interventi su accise e oneri di sistema, di nuovi bonus per le famiglie più fragili e di misure di sostegno per le imprese energivore. Sul territorio, Comuni e Regione possono puntare su comunità energetiche, fotovoltaico e trasporto pubblico più efficiente. Strumenti che non fermano il conflitto ma possono attenuare l’impatto di una crisi che parte da migliaia di chilometri di distanza e arriva fino alle case della provincia di Grosseto.

La sensazione, in queste ore, è quella di una provincia sospesa. Da un lato la voglia di lasciarsi alle spalle anni di inflazione e caro-energia, dall’altro la paura che un nuovo shock riporti indietro l’economia locale. Intanto, mentre le notizie dal Medio Oriente scorrono sui telegiornali, i grossetani fanno i conti con un dato molto concreto: ogni litro in più e ogni kilowattora in più pesano, oggi, un po’ di più nel bilancio di fine mese.