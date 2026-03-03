GROSSETO – Sono partiti alle 14.30 i duecento studenti che si trovavano a Dubai per il progetto Anasciatori del mondo. Tra loro anche quattro ragazzi che frequentano la scuola superiore indirizzo linguistico di Follonica.

La conferma arriva anche dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha precisato come altri 300 italiani si siano imbarcati oggi dall’Oman.

Il volo doveva atterrare a Milano Malpensa alle 18, ma ha accumulato circa un’ora e mezza di ritardo e l’atterraggio è previsto per le 19.45.