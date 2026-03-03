FOLLONICA. La maggioranza dei lettori che hanno partecipato al sondaggio de Il Giunco si dice contraria alla realizzazione di un nuovo parcheggio nell’area del Parco Centrale. È questo il dato che emerge dalle 280 risposte raccolte nei giorni scorsi attraverso il modulo online riservato agli utenti con account Google.

Il quesito era chiaro: favorevoli o contrari alla trasformazione dell’area mercatale in un parcheggio con centinaia di nuovi posti auto? Un tema che sta animando il dibattito cittadino e che tocca da vicino la visione futura del centro di Follonica.

I numeri del sondaggio

Secondo i risultati, il 54,3% dei partecipanti si è dichiarato contrario alla realizzazione del nuovo parcheggio. Il 45% si è invece detto favorevole, mentre una percentuale residuale (meno dell’1%) ha risposto “non so”.

Un dato che fotografa una città divisa, ma con una prevalenza di opinioni contrarie al progetto così come prospettato.

Un tema che divide la città

Il sondaggio conferma come il futuro del Parco Centrale rappresenti uno dei temi urbanistici più sensibili per Follonica. Da una parte c’è chi ritiene prioritario aumentare la disponibilità di posti auto, soprattutto in vista della stagione turistica e delle esigenze del commercio. Dall’altra, molti cittadini vedono nell’area mercatale uno spazio da preservare o da ripensare con funzioni diverse rispetto a un grande parcheggio.

Il confronto resta aperto e il risultato del sondaggio – pur non avendo valore statistico scientifico – offre un’indicazione chiara sull’orientamento di una parte attiva della comunità.

Il dibattito sul futuro del Parco Centrale è destinato a proseguire nelle prossime settimane, anche alla luce delle eventuali scelte dell’amministrazione comunale.