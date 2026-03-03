GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi martedì 3 marzo 2026
Ariete – Energia buona, ma evita discussioni inutili.
Toro, segno del giorno – Sei stabile, concreto, affidabile. Oggi le decisioni prese con calma si rivelano vincenti. È un giorno in cui il pragmatismo paga.
Consiglio escursione: visita il borgo di Roccalbegna, incastonato nella roccia, simbolo di solidità e radici profonde.
Gemelli – Comunicazione fluida, ma attenzione alle promesse.
Cancro – Emozioni sotto controllo: ti senti più forte.
Leone – Determinato e meno impulsivo. Buon momento per trattative.
Vergine – Metti ordine e ricevi riconoscimento.
Bilancia – Oggi scegli la via più equilibrata.
Scorpione – Profondo ma sereno.
Sagittario – Vuoi muoverti, ma è meglio consolidare.
Capricorno – Concretezza premiata.
Acquario – Intuizioni brillanti ma da strutturare.
Pesci – Empatia alta, ma ben gestita.