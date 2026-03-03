GROSSETO – La grave escalation della crisi in Medio Oriente e la conseguente instabilità dell’intera area hanno imposto una decisione sofferta ma necessaria per la diocesi di Grosseto: l’annullamento del pellegrinaggio in Terra Santa che sarebbe dovuto partire oggi con oltre 40 pellegrini. Una scelta obbligata dall’impossibilità di garantire la sicurezza e la regolarità del viaggio, ma che trasforma l’itinerario fisico in un cammino spirituale di intercessione.

Aderendo all’iniziativa del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (Ccee), anche quest’anno le comunità ecclesiali della Diocesi di Grosseto si uniranno domani, mercoledì 4 marzo, nella celebrazione della Santa Messa per le vittime delle guerre e per invocare una pace “disarmata e disarmante” in Ucraina, in Terra Santa e in tutto il mondo.

Le Chiese in Italia si fermeranno in preghiera per affidare a Dio «il grido dei popoli feriti dalla guerra, le nostre paure e le nostre resistenze, perché la sua presenza disarmi i cuori e apra vie di fraternità». L’intenzione è volta a chiedere che i responsabili delle Nazioni «non cedano alla tentazione della violenza e del dominio, ma scelgano il disarmo dei cuori e delle armi e si impegnino a promuovere la giustizia e il dialogo», affinché le terre martoriate dalla violenza «tornino a rinverdire nella vita e nella concordia».

Di seguito il calendario degli appuntamenti nelle parrocchie finora raccolti:

Cattedrale: ore 10.00 Santa Messa presieduta dal vescovo Bernardino e, a seguire, Adorazione Eucaristica

Parrocchia SS. Crocifisso: ore 18.00 Santa Messa seguita dall’Adorazione Eucaristica.

Parrocchia San Giuseppe: Santa Messa alle ore 7.45 (secondo il testo liturgico indicato dalla Cei). L’Adorazione Eucaristica si terrà invece giovedì alle ore 16.00.

Parrocchia Cottolengo: ore 16.30 Santo Rosario; a seguire Santa Messa e un’ora di Adorazione Eucaristica.

Santa Lucia: Preghiera speciale per la pace durante le Sante Messe delle ore 8.00 e delle ore 18.00.

Marina di Grosseto: ore 16.30 Santo Rosario presso la Cappellina Mariana.

Punta Ala: ore 18.00 Santa Messa per la pace.

Scarlino Scalo: ore 8.00 Adorazione Eucaristica e Santa Messa.

Alberese: La comunità ha già dato inizio alla preghiera questa mattina con le Lodi e la Messa per la pace, impegno che rinnoverà ogni primo martedì del mese.

«La Diocesi esorta l’intera comunità cristiana a farsi “artigiana di pace”, portando nell’adorazione silenziosa e nella liturgia il grido di chi soffre a causa dei conflitti».