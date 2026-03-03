GROSSETO – Al via il Darkside Maremma, il 5 marzo alle ore 21 presso la Mediateca digitale della Maremma (in Chiasso delle Monache) promossa dall’associazione Chiasso cult. Il festival del cinema di genere che, dopo il successo dello scorso anno al Molino hub, cresce e si trasforma.

In tale occasione verranno scelti i nuovi protagonisti che prenderanno parte a un concorso competitivo internazionale dedicato ai cortometraggi thriller e horror. Non serve essere degli esperti, è pensata per chiunque ami il cinema e si emoziona con esso.

La novità di questa edizione è il coinvolgimento attivo degli spettatori, poiché il pubblico, affiancato da un gruppo di esperti, visionerà i corti, parteciperà al dibattito in sala e voterà direttamente le opere, e il risultato decreterà chi accederà ufficialmente alla fase finale del festival.

Chiasso cult opera con Storie di cinema, che da anni forma generazioni di filmaker e cinefili con la scuola di cinema e ben 20 edizioni del festival dal 1990 al 2010, e Kansassiti, l’associazione che oggi gestisce la Mediateca. Insieme queste realtà stanno rendendo Grosseto un luogo per scoprire il cinema del futuro sostenendo nuovi registi.

Per chi volesse proporre la propria opera (prime o seconde opere thriller/horror), le iscrizioni sono aperte scrivendo a [email protected].