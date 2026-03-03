GROSSETO – Il campionato di tennis Uisp Grosseto ha vissuto i suoi momenti decisivi con le finali delle categorie Gold e Silver, confermando la vitalità di un movimento capace di unire competizione, divertimento e promozione del territorio.

Nel torneo Gold, il titolo provinciale è andato alla formazione di Uisp Grosseto guidata dal maestro Ezio Scali, che si è imposta sull’At Piombinese al termine di una sfida intensa e molto incerta. I risultati dei singoli incontri hanno visto l’affermazione di Nicolò Palmaverdi, capace di superare Filippo Cianti per 6-7, 6-2, 11-9. Combattuta anche la sfida tra Andrea Ceselli e Valerio Cianti, terminata 6-4, 4-6, 3-10 a favore di Cianti. Il punto decisivo per la squadra di casa è arrivato nel terzo incontro, dove la coppia composta da Palmaverdi e Stefani ha sconfitto il duo Cianti- Betti con il punteggio di 6-4, 1-6, 10-3. Questa vittoria proietta Uisp Grosseto verso le finali regionali della Coppa Italia Uisp Tennis, in programma domenica 8 marzo 2026 presso il circolo San Giuliano Sport, dove la squadra affronterà il Ct Certaldo.

Il torneo Gold è stato l’occasione per sottolineare lo spirito della manifestazione attraverso le parole dei suoi interpreti principali. Valerio Cianti, giocatore e vicepresidente dell’At Piombinese, ha evidenziato il valore sociale dell’iniziativa: “Abbiamo iniziato a novembre, è un modo di ritrovare gli amici. Sfruttiamo le occasioni per giocare una partita divertente in una bella giornata”.

Anche Andrea Ceselli, portacolori di Uisp Grosseto, ha rimarcato l’importanza del gruppo: “L’importante è divertirsi e stare bene in campo tutti insieme. Ci si allena praticamente ogni giorno sotto la guida del maestro Ezio Scali e si diventa molto amici anche fuori dal campo”. Sulla stessa linea il presidente Uisp Massimo Ghizzani, soddisfatto della partecipazione nonostante le difficoltà climatiche: “Quest’anno è stato un inverno piuttosto piovoso ma siamo riusciti a portare a termine la stagione. I maestri Scali e Spadafina hanno creato un bel movimento qui nel nostro circolo, ma devo dire grazie anche a tutti i maestri e ai giocatori che contribuiscono a far crescere il tennis amatoriale in tutta la Maremma”.

Inversione di ruoli nella finale Silver, dove è stata l’At Piombinese a prevalere su Uisp Grosseto per 2-1. La sfida si è aperta con la vittoria di Mosci su Di Cesare per 6-1 6-4. Grosseto ha momentaneamente pareggiato i conti grazie alla prestazione di Picchi, vincitore su Pucci con un netto 6-3 6-0. Il verdetto finale è stato siglato nel doppio, dove la coppia piombinese Pecchia-Tessieri ha superato Marco Romani e Filippo Ciavatta con il punteggio di 6-3 6-2. Grazie a questo successo, la Piombinese accederà alle finali regionali Silver del prossimo 8 marzo a San Giuliano Terme per sfidare la squadra di Tennis Per Tutti.

Più avanti la Coppa Silver femminile, a livello locale vinta da Uisp Grosseto. Il cammino regionale si è concluso in finale contro il Marina di Candeli, al termine di un confronto serratissimo. Emma Capanelli e Rachele Santelli sono state protagoniste di due partite molto combattute, che però le hanno viste sconfitte.