FOLLONICA – Continua a gonfie vele la stagione della squadra agonistica della Lega Navale Italiana – Sezione di Follonica. Domenica 1 marzo, nelle acque di Castiglione del Lago Trasimeno, si è disputata la terza tappa del Campionato Zonale 2026, rivelatasi una vera e propria prova di nervi e tattica. Le condizioni meteo, caratterizzate da un vento leggerissimo e molto instabile, hanno concesso al Comitato di Regata lo svolgimento di una sola prova. Una singola manche che gli atleti follonichesi hanno saputo interpretare con grandissima lucidità tecnica.

Nella classe ILCA 4, prestazione maiuscola per Alice Mengozzi, che si aggiudica la vittoria conquistando il primo posto assoluto. Ottimi piazzamenti anche per il resto della flotta: Matilde Lucifora settima, Giulia Casiraghi 12esima e Lapo Nannetti 24esimo.

Grandi soddisfazioni arrivano anche dalla classe ILCA 6, con due atleti della LNI sul podio generale: Giovanni Lucifora conquista un brillante secondo posto (risultando anche 1º nella categoria Under 17), tallonato dal compagno di squadra Edoardo Vignozzi, che chiude al terzo posto. Seguono Pietro Badini, Michele Rulli e Dario Giovannetti, rispettivamente 12esimo, 13esimo, e 18esimo,

La dirigenza della Sezione sottolinea la straordinarietà di questi risultati, resi ancor più preziosi dal fatto che gran parte degli atleti ha effettuato il passaggio alla competitiva classe ILCA solamente durante l’estate scorsa, dimostrando un adattamento e una crescita tecnica fulminei.

A coronamento della trasferta umbra, arriva anche la matematica qualificazione per l’importante appuntamento nazionale dell’Italia Cup di Crotone per ben cinque atleti: Mengozzi, Giovanni Lucifora, Vignozzi, Giovannetti e Badini rappresenteranno i colori del Golfo nella prestigiosa competizione.