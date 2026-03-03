GROSSETO – Coniugare lo scopo di lucro con un impatto positivo sulla società e sull’ambiente non è solo uno slogan, ma un modello d’impresa normato e sempre più diffuso: la Società Benefit. Se ne è parlato questa mattina, 3 marzo, nella sede della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno a Livorno, durante il convegno “Società Benefit: caratteristiche, requisiti e vantaggi”.

L’evento si inserisce nel programma di informazione e formazione promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), con il supporto di Unioncamere e Si.Camera, finalizzato ad accompagnare imprese e professionisti nel percorso di costituzione o trasformazione verso questo modello virtuoso. Per la Cciaa è stata l’occasione di presentare il bando rivolto alle imprese a sostegno della creazione di Società Benefit, finanziato per il secondo anno.

Il confronto e le testimonianze

Dopo i saluti istituzionali del presidente Riccardo Breda, Andrea Cavani del Mimit, Miura Fanello di Invitalia e l’introduzione di Marilina Labia di Si.Camera, i lavori hanno offerto una panoramica tecnica completa grazie al coinvolgimento degli Ordini professionali: il notaio Gianluca Giovannini e Andrea Mancini (Ordine dei Commercialisti) hanno illustrato il quadro normativo.

Il Segretario Generale della Camera, Pierluigi Giuntoli, ha chiarito gli adempimenti per il Registro Imprese ed Enrico Gregorio di Infocamere ha fornito una panoramica del fenomeno sulla base dei dati statistici.

A dare concretezza ai temi trattati sono state le testimonianze dirette di 6 realtà del territorio livornese e grossetano che hanno già compiuto questo passo: Acqua dell’Elba di Marciana Marina, Il Borgo della Canapa di Roccastrada, Marina sul Cagliana di Piombino, Nuova Simat di Collesalvetti, Shipping Services Italia e Tiviz di Livorno, le quali hanno condiviso le loro esperienze e le buone prassi aziendali.

In totale sono 15 le Società Benefit iscritte alla Camera di Commercio che operano nei Servizi, nell’Agricoltura, nel Commercio e nel Manifatturiero: a tutte loro dall’ente una targa simbolica per riconoscere l’impegno profuso.

Al via il nuovo bando camerale per le imprese

Il convegno è stato l’occasione per presentare ufficialmente — e aprire i termini di presentazione delle domande — il “Bando a sostegno della creazione di Società Benefit 2026” della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, illustrato da Michele Lombardi Dirigente Area III della Cciaa.

La misura, per il secondo anno consecutivo, mette a disposizione un fondo iniziale di 20.000 euro per favorire la costituzione ex novo o la trasformazione di micro, piccole e medie imprese in Società Benefit. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 60% delle spese ammissibili (oneri notarili, consulenze specialistiche, formazione del personale e marketing etico), fino a un massimo di 4.000 euro per impresa.

Sono previste inoltre premialità cumulative per le imprese che possiedono il Rating di legalità (+300 euro), il Bilancio di sostenibilità, la Certificazione di parità di genere o che sono classificate come Imprese Femminili (+300 euro).

Le domande devono essere presentate on line da oggi e fino al 10 novembre 2026, salvo esaurimento delle risorse. Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale www.lg.camcom.it.

“Le Società Benefit – dichiara il presidente Riccardo Breda – nell’esercizio della propria attività economica, oltre a perseguire lo scopo di lucro, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse – ha detto il presidente della Camera di Commercio, Riccardo Breda.

Oggi fare impresa non può limitarsi alla logica dei dividendi: il mercato, i consumatori e le istituzioni chiedono alle aziende di assumersi una responsabilità diretta verso i territori, l’ambiente e le comunità in cui operano. Il modello della Società Benefit certifica questo impegno e come Camera di Commercio siamo al fianco di chi, con coraggio, intraprende questa transizione e il bando è un segnale concreto per le imprese che investono in sostenibilità e responsabilità sociale, valori da tempo perseguiti dalla Camera per costruire un nuovo modello di sviluppo”.