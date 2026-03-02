GROSSETO – Il Comune di Grosseto apre ufficialmente alla collaborazione con il mondo delle imprese e dei soggetti pubblici e privati per sostenere le attività di internazionalizzazione previste nel 2026.

L’Amministrazione comunale ha infatti pubblicato un avviso finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse per sponsorizzazioni, sia di natura finanziaria sia attraverso la fornitura di beni e servizi. L’obiettivo è “rafforzare e qualificare le iniziative istituzionali, promozionali e logistiche coordinate dall’Ufficio Relazioni Internazionali, favorendo la crescita delle relazioni con realtà estere e la promozione del territorio in contesti internazionali.

Attraverso questo strumento, il Comune intende creare una sinergia virtuosa tra istituzione pubblica e tessuto economico, valorizzando il contributo di chi sceglierà di sostenere i progetti legati alla dimensione europea e internazionale della città”.

“Le manifestazioni di interesse – comunica il Comune – dovranno essere presentate in forma libera, indicando i dati del soggetto proponente, la descrizione della proposta di sponsorizzazione – in denaro o in natura – l’eventuale valore economico dell’offerta e, se prevista visibilità istituzionale, il logo con la proposta di utilizzo. Le domande dovranno pervenire esclusivamente tramite Pec all’indirizzo [email protected] entro le 12 del 31 marzo, riportando nell’oggetto la dicitura prevista dall’avviso. Non è prevista la formazione di graduatorie: le proposte saranno valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo e la loro coerenza con le finalità istituzionali e con l’interesse pubblico. Gli sponsor selezionati potranno beneficiare di visibilità nei comunicati stampa e nel materiale promozionale ufficiale, oltre che sui canali istituzionali dell’Ente, e avranno la possibilità di utilizzare la dicitura “Sponsor delle attività di internazionalizzazione del Comune di Grosseto per l’anno 2026″, insieme al logo ufficiale fornito dal Comune”.

“L’Amministrazione – commentano infine dal Comune – mantiene la piena discrezionalità nella valutazione delle proposte e nella eventuale stipula dei contratti di sponsorizzazione, che saranno formalizzati nel rispetto della normativa vigente. I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento Ue 2016/679 (Gdpr) e alla normativa nazionale in materia. Con questo avviso, il Comune conferma la volontà di investire nel rafforzamento delle relazioni internazionali e nella promozione del territorio, aprendo a collaborazioni che possano generare valore condiviso per la comunità e per i partner coinvolti”.