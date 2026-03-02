CASTEL DEL PIANO – Profondo cordoglio nella comunità amiatina per la prematura scomparsa di Emma Carratelli, originaria di Castel del Piano, brillante studentessa del quarto anno di Medicina Veterinaria.

La giovane si trovava in Spagna per un periodo di studio Erasmus presso l’Università di Cordoba. A darne notizia sono stati gli studenti e l’intera comunità del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, che hanno espresso «profondo dolore e immensa tristezza» per la perdita della giovane universitaria. Emma viene ricordata come una ragazza solare e determinata. «Il tuo accento toscano riecheggia ancora nel chiostro dell’OVUD.

La forza della tua vitalità contagiosa, il tuo amore per Napoli e per gli animali, la tua grande disponibilità, i tuoi occhi luminosi e il tuo sorriso sincero resteranno per sempre impressi tra le nostre mura e nei nostri cuori», si legge nel messaggio di cordoglio diffuso dall’ateneo.

Un ricordo che sottolinea anche la sua determinazione, indicata come esempio per tutti gli studenti. Alla famiglia e ai cari di Emma sono giunti numerosi messaggi di vicinanza e affetto da parte di colleghi, docenti e amici. La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito la comunità di Castel del Piano, che si stringe nel dolore attorno ai suoi familiari.