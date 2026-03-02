GROSSETO – Si è svolto venerdì scorso a Grosseto l’importante convegno organizzato dall’Associazione italiana giovani avvocati (sezione di Grosseto), dal titolo “La separazione delle carriere, aspetti tecnici della riforma costituzionale”, dedicato al tema, di grande attualità, della separazione delle carriere.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di autorevoli relatori di alto profilo accademico: il professor Giorgio Spangher, ordinario di Diritto processuale penale ed già membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura, e il professor Giuliano Scarselli, ordinario di Diritto processuale civile presso l’Università di Siena e profondo conoscitore della materia costituzionale.

“L’incontro è stato moderato dall’avvocato Roberto Andrea Fivizzani, presidente della sezione Aiga di Grosseto, e dall’avvocato Camilla Toninelli, che hanno guidato il dibattito con equilibrio e competenza – dicono dall’associazione -. La partecipazione è stata ampia e qualificata a testimonianza dell’interesse e della rilevanza del tema trattato. A margine delle relazioni si è sviluppato un approfondito dibattito, nel quale sono emerse diverse posizioni, idee e riflessioni sulla riforma, evidenziandone tanto i possibili punti di forza quanto le criticità. Il confronto si è distinto per l’elevato livello tecnico e per la qualità degli interventi, configurandosi come un momento di autentica crescita professionale e culturale per il territorio”.

“L’Associazione italiana giovani avvocati (sezione di Grosseto) esprime grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, che ha rappresentato un significativo momento di dialogo e approfondimento su una riforma destinata a incidere profondamente sull’assetto della giurisdizione”.