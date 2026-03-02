FOLLONICA – Dopo due anni Senzuno torna a vincere il premio del contest de Il Giunco e così, dopo aver centrato uno storico cappotto con Carro migliore, mascherata migliore, Miss Carnevale e Coppa Carnevale, il rione giallo verde si aggiudica anche il premio de “Il Carro che mi piace di più”.

Il contest e la classifica definitiva

Sono stati 673 i voti espressi dai lettori per il contest de Il Giunco “Il carro che mi piace di più”, dedicato all’edizione 2026 del Carnevale di Follonica. Di questi, 666 sono risultati validi ai fini della classifica finale.

A conquistare nettamente la preferenza del pubblico è stato il rione Senzuno, che ha raccolto 419 voti pari al 62,9% del totale. Un risultato che non lascia spazio a interpretazioni e che certifica il grande apprezzamento dei lettori per il carro presentato in questa 59esima edizione.

Al secondo posto si piazza 167 Ovest – Campi Alti al Mare con 84 voti (12,6%), seguito da Zona Nuova, che ottiene 82 preferenze pari al 12,3%, confermandosi a poca distanza dal podio più alto.

Più staccati gli altri rioni: Centro chiude con 48 voti (7,2%), Cassarello con 15 voti (2,3%), Capannino con 10 voti (1,5%) e Pratoranieri con 8 voti (1,2%).

Il contest online rappresenta come sempre una fotografia del gradimento popolare espresso dai lettori e si affianca ai verdetti ufficiali della giuria del Carnevale, contribuendo ad animare ulteriormente l’entusiasmo che anche quest’anno ha accompagnato le sfilate sul lungomare Carducci.

guarda tutte le foto 29



Senzuno vince vince tutto: ecco l’ultima sfilata

L’albo d’oro: Senzuno resta primo con sette titoli

Questo l’albo d’oro del contest “Il carro che mi piace di più”

• 2016 Senzuno

• 2017 Senzuno

• 2018 Senzuno

• 2019 Senuzno

• 2020 Senzuno

(2021 e 2022 Non ci sono state le sfilate a causa pandemia Covid)

• 2023 Senzuno

• 2024 Zona Nuova

• 2025 Zona Nuova

• 2026 Senzuno