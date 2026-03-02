CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Weekend da applausi per l’Hc Castiglione, di nuovo vincente con una prima squadra e un team giovanile. La sfida fra le ultime della classe valeva non solo per i punti in vista playout, ma anche per il morale. E la Blue Factor di serie A1 in un colpo solo ha vinto di goleada contro il Breganze, forse incappato nella classica serataccia. Al Casa Mora i biancocelesti di Massimo Bracali, come all’andata, hanno battuto i veneti questa volta per 11-4. Gara in equilibrio nei primi minuti, poi progressivamente il Castiglione ha preso il largo e già alla fine del primo tempo, chiuso avanti dai biancocelesti per 8-1, non c’è più stata storia. Cinquina di reti per Lasorsa, ben spalleggiato dal resto della squadra e dalle parate di Saitta. Pronti via e si capisce subito che sarà una partita aperta con pochi tatticismi. Poco più di 90 secondi e Esquibel prova la conclusione dalla distanza: davanti alla porta il tocco vincente è di Lasorsa che apre la serata, 1-0.

Nove secondi e Esquibel raddoppia: bordata dal limite, 2-0. Maldini si aggancia con Pietro Agostini e provoca il rigore: Tommaso Volpe realizza e sono passati appena 2′. Il Castiglione insite. Esquibel da destra alza davanti alla porta e Lasorsa sul secondo palo insacca, 3-1. Esquibel penetra in area da sinistra e sulla corta respinta del portiere, ribadisce in rete per il 4-1 all’11’. Cabiddu ruba palla a Giovanni Tagliapietra e poi serve alla perfezione Esquibel che infila il 5-1. Pochi secondi e Puccinelli stende Lasorsa lanciato a rete provocando il rigore. Dal dischetto lo stesso Lasorsa recupera la respinta di Giuseppe Tagliapietra e insacca sotto la traversa, 6-1. Escobar si mette in proprio, esce da dietro la porta e riesce a infilare sull’angolino basso il 7-1. Non è finita perché Cabiddu dalla sua metà pista tira in porta, la pallina filtra e batte ancora il portiere per l’8-1 con cui si chiude il primo tempo. Ad inizio ripresa la discesa di Cabiddu a sinistra è travolgente, così come il passaggio sul secondo palo con Lasorsa che al volo mette dentro il 9-1. Il portiere stende Cabiddu: dal dischetto lo stesso Cabiddu trafigge Giuseppe Tagliapietra per il 10-1.

Poco più di un minuto e ancora Cabiddu taglia da sinistra e sul secondo palo infila il clamoroso 11-1 al 4′. Pochi secondi e Lasorsa commette il 10° fallo e sulla punizione Saitta ferma Pietro Agostini. Ancora Lasorsa ostacola fallosamente in area Pietro Agostini per un altro rigore. Saitta è super e ferma il tiro di Puccinelli. Pietro Agostini però una ventina di secondi più tardi dal vertice sinistro dell’area esplode la botta sotto la traversa per l’11-2. Un paio di giri d’orologio e Giuseppe Tagliapietra riprende la corta respinta del portiere sul tiro di Pietro Agostini e mette dentro l’11-3. La partita cala di tono con Bracali che ruota tutta la panchina e nel finale discesa di Agostini da destra e davanti a Irace non sbaglia per il definitivo 11-4. Castiglione che interrompe la striscia di nove sconfitte consecutive e stacca proprio il Breganze.

A1 Blue Factor Castiglione-Breganze 11-4

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, Gabriele Irace; Mattia Maldini, Diego Guarguaglini, Filippo Montauti, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Diego Bracali, Alberto Cabiddu, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Massimo Bracali.

BREGANZE: Giuseppe Tagliapietra, (Nicola Isoscelli); Giuseppe Tagliapietra, Jacopo Volpe, Antonio Tagliapietra, Gabriel Cairo Porta, Giovanni Tagliapietra, Niccolò Puccinelli, Tommaso Volpe, Christian Costenaro. All. Nestor Flavio Perea.

ARBITRI: Franco Ferrari di Viareggio, Mauro Giangregorio di Giovinazzo.

RETI: pt (8-1) 1’36 Lasorsa (C), 1’57 Esquibel (C), 2’08 rig. Volpe (B), 7’43 Lasorsa (C), 11’21 Esquibel (C), 16’37 e 16’51 rig. Lasorsa (C), 17’53 Escobar (C), 21’55 Cabiddu (C); st 2’31 Lasorsa (C), 3’01 e 4’22 rig. Cabiddu (C), 6’43 P.Agostini (B), 8’23 Gio.Tagliapietra (B), 20’29 P.Agostini (B).

Serie A1 – recupero 16a giornata 24 febbraio

Why Sport Valdagno-Teamservicecar Hrc Monza 4-1

Serie A1 – 21a giornata 27/28 febbraio 1 marzo

Teamservicecar Hrc Monza-Sarzana 5-1

Indeco Afp Giovinazzo-Bcc Centropadana Lodi 4-5

Cp Grosseto-Forte dei Marmi 5-1

Why Sport Valdagno-Tr Azzurra Novara 8-4

Ubroker Bassano-Innocenti Cos. Follonica 5-2

Cgc Viareggio-Trissino 2-7

Blue Factor Castiglione-Breganze 11-4

La classifica

Bassano 54 punti; Trissino 53; Cgc Viareggio 47; Valdagno 44; AW Lodi 42; Hrc Monza 39; Cp Grosseto 31; Follonica, Sarzana 25; Forte dei Marmi 17; Azzurra Novara 16; Afp Giovinazzo 14; Castiglione 10; Breganze 6

Serie A1 – 22a giornata 14/15 marzo

Bcc Centropadana Lodi-Tr Azzurra Novara

Innocenti Cos. Follonica-Cp Grosseto

Forte dei Marmi-Why Sport Valdagno

Trissino-Teamservicecar Hrc Monza

Breganze-Ubroker Bassano

Indeco Afp Giovinazzo-Cgc Viareggio 25/3

Sarzana-Blue Factor Castiglione 25/3

Non meno bravi gli Under 17 Lo Scoiattolo: al Casa Mora il Castiglione supera i Pumas Viareggio B per 6-2 e mette una serie ipoteca per la qualificazione alle finali di categoria, dove si qualificano le prime due della zona 4. Agresti in 11′ confeziona la doppietta che manderà poi le squadre al riposo. Nella ripresa Rosadini, Bechini, Giabbani e Diego Bracali allungano sul 6-0. Squeo e Barsacchi fissano il punteggio sul 6-2.

U17 Lo Scoiattolo Castiglione-Pumas Viareggio B 6-2

LO SCOIATTOLO CASTIGLIONE: Andrea Asta, (Michele de Salvatore); Diego Bracali, Lorenzo Rosadini, Filippo Bagnoli, Abramo Bechini, Lorenzo Turbanti, Mattia Sforzi, Filippo Agresti, Filippo Giabbani. All. Massimo Bracali.

PUMAS VIAREGGIO B: Jacopo Gilioli, (Ryan Cinquini); Christian Lazzarini, Giacomo Mutti, Lorenzo Malfatti, Gianluca Squeo, Martina Cupido, Lorenzo Giorgio Triglia, Federico Paolinelli, Tommaso Barsacchi. All. Mirko Bertolucci.

ARBITRO: Pier Francesco Montomoli di Grosseto.

RETI: pt (2-0) 3’32 e 11’07 Agresti (C); st 1’02 Rosadini (C), 9’10 Bechini (C), 9’42 Giabbani (C), 11’40 D.Bracali (C), 14’29 Squeo (V), 18’29 Barsacchi (V).

Under 17 zona 4 – 16a giornata 8 marzo

Sarzana-Pumas Viareggio A 2-4

Lo Scoiattolo Castiglione-Pumas Viareggio B 6-2

Riposa Cgc Viareggio

La classifica

Pumas Viareggio A (11) 30 punti; Castiglione (12) 28; Sarzana (12) 19; Pumas Viareggio B (11) 6; Cgc Viareggio (12) 3

Under 17 zona 4 – 16a giornata 8 marzo

Lo Scoiattolo Castiglione-Pumas Viareggio A

Pumas Viareggio B-Cgc Viareggio

Riposa Sarzana