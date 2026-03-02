GROSSETO – Un confronto tra le ragioni del no e quelle del sì al prossimo Referendum del 23 marzo. Ad organizzarlo alcuni studenti del liceo classico, all’interno del Polo Aldi, e più precisamente la lista άνεμος. L’evento è poi stato replicato anche durante l’assemblea del liceo scientifico.

“L’iniziativa ha preso vita durante una lezione di educazione civica, tenuta dalla professoressa e avvocatessa Francesca Fommei nella classe 5B del liceo classico” spiega India Angeli rappresentante della lista άνεμος.

“Tutti desideravamo ricevere alcuni chiarimenti sul referendum costituzionale – proseguono i rappresentanti -. Ci siamo in seguito domandati se anche altri ragazzi, come noi prossimi alle votazioni, avessero dubbi a riguardo. Allora ci è venuto in mente di portare il tema del referendum all’assemblea d’istituto”.

Si sono occupati dell’organizzazione principalmente il rappresentante degli studenti del polo liceale Aldi, Michele Giovagnoli e Emma Fabbrucci, che ha contattato due avvocati appartenenti all’albo: Alessandro Sorace, rappresentante dell’Associazione unione camere penali italiane della sede di Grosseto, sostenitore del sì, e Christian Sensi, promotore del Comitato degli avvocati a sostegno del no.

“Un ottimo esempio di come i ragazzi possano impiegare i momenti collegiali presenti nel percorso scolastico per iniziare ad affacciarsi alla vita pubblica e iniziare ad esercitare i loro diritti e doveri di cittadini” afferma la scuola.

Nella foto sotto i rappresentanti dllo scientifico. nella foto di copertina la 5B classico.