GROSSETO – Montevarchi positiva per le atlete della Polisportiva Barbanella Uno, che hanno partecipato alla seconda prova del campionato regionale individuale di federazione LD3 base e avanzato portando a casa bei risultati.

Nella categoria LD3 avanzato oro per Petra Parmesani nelle junior 1 e per Alessia Lori nelle junior 2 alla prima esperienza nel programma avanzato.

Soddisfazioni anche per le veterane della società sportiva che, nonostante gli impegni lavorativi e universitari riescono ancora a dedicare del tempo alla ginnastica ottenendo ottimi risultati. Nella categoria senior 2 primo posto per Sofia Biagiotti, 19 anni, seguita da Linda Zambernardi, 20 anni, medaglia d’argento.

Passando al programma base, salgono sul secondo gradino del podio Perla Girelli nelle allieve 4, Giulia Lori nelle allieve 5 e Luce Girelli nelle junior 2.

Le allenatrici Claudia Salvadore e Azzurra Terminali si ritengono soddisfatte del lavoro svolto fino ad adesso dalle proprie ginnaste che, prova dopo prova, stanno prendendo sempre più confidenza con i nuovi programmi migliorando sempre di più le proprie prestazioni.

Le atlete adesso si preparano per un fine settimana intenso che le vedrà impegnate nel campionato individuale di federazione categoria LB3 a Pisa e nel campionato regionale CSI, aperto anche alle atlete del settore promozionale, a Rosignano.