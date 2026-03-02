Foto di repertorio

MONTIERI – Fiva Confcommercio Grosseto esprime il proprio compiacimento per la delibera con la quale il Consiglio comunale di Montieri ha accolto la proposta avanzata mesi fa dall’associazione degli ambulanti di Confcommercio al fine di salvaguardare l’esistenza del mercato di quel borgo.

Molto presumibilmente a partire dal 16 marzo, a Montieri, il mercato si terrà di lunedì e non più di venerdì e con un intervallo temporale di quindici giorni in virtù di una riorganizzazione concertata tra amministrazione comunale e associazioni di categoria del commercio e basata su una proposta specifica avanzata da Fiva-Confcommercio Grosseto. I posti disponibili del nuovo mercato saranno 14 oltre ai due posti riservati per legge ai produttori agricoli e ai portatori di handicap tutti multisettore, ovvero disponibili per ogni tipologia di merce.

“Nelle scorse settimane il sindaco di Montieri, Nicola Verruzzi, e i tecnici dell’Unione dei Comuni delle Colline Metallifere ci avevano rappresentato la possibilità che il mercato settimanale di Montieri potesse scomparire per sempre in conseguenza alla costante mancata partecipazione di operatori, anche spuntisti – racconta Agostino Ottaviani, presidente di Fiva Confcommercio Grosseto –. Conseguentemente gli uffici tecnici di Grosseto della nostra Federazione venditori ambulanti e su aree pubbliche hanno iniziato a lavorare su una proposta progettuale che partisse da quegli elementi in grado di favorire una rivalutazione positiva della piazza di Montieri da parte degli operatori commerciali ambulanti”.

“Alla fine – aggiunge Eric Barbieri, vice presidente di Fiva Confcommercio Grosseto – è stata presentata una proposta condivisa anche dalle altre associazioni centrata su un mercato da effettuare ogni 15 giorni e non più settimanalmente e da spostare nel giorno del lunedì, statisticamente meno inflazionato di appuntamenti nella zona di riferimento. Ovviamente, come ha ben detto il sindaco Verruzzi si tratta di una sperimentazione. Come Fiva Confcommercio ci impegneremo al massimo per indirizzare e supportare gli operatori eventualmente interessati”.