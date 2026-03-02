GROSSETO – 52esimo in Italie e quarto in Toscana. È la posizione dell’ospedale Misericordia di Grosseto secondo quanto emerge dalla classifica 2026 dei migliori ospedali italiani stilata dal magazine statunitense Newsweek.

L’ospedale grossetano guadagna una posizione in Toscane e cinque in Italia rispetto al 2025 si è infatti classificato quarto in Toscana (con punteggio di 70,71%) dopo Careggi, Azienda ospedaliero universitaria pisana (AOUP) e San Donato, ma prima dell’azienda ospedaliero universitaria senese (AOUS).

Ma come vengono valutati gli ospedali? Intanto Newsweek prende in considerazione 2500 strutture a cui viene dato un punteggio basato su quattro criteri: raccomandazioni di esperti medici (ne sono stati interpellati 85mila); parametri di qualità ospedaliera; esperienza dei pazienti e un sondaggio sull’implementazione delle misure di esito riferite dai pazienti di Statista, la business platform fornitrice leader di dati di mercato e di consumo.

Il punteggio finale considera anche parametri fondamentali come l’igiene e il rapporto medico-paziente.