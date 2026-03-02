GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 2 marzo 2026

Ariete, segno del giorno – Inizi la settimana con energia rinnovata. Hai voglia di rimetterti in gioco e di affrontare una questione rimasta in sospeso. Oggi sei diretto ma meno impulsivo: questa combinazione ti rende efficace.

Consiglio escursione: percorri il sentiero che porta alla Cala del Gesso all’Argentario. Una camminata decisa, con vista ampia e aria salmastra, perfetta per la tua carica.

Toro – Ti muovi con cautela ma con grande stabilità. È il giorno giusto per consolidare un accordo o chiarire un punto economico.

Gemelli – Hai bisogno di organizzare meglio il tempo. Troppe idee rischiano di sovrapporsi. Focalizzati su una sola priorità.

Cancro – Ti senti osservato o valutato, ma non è necessariamente negativo. Dimostra con serenità ciò che vali.

Leone – Giornata produttiva: meno scena e più concretezza. È così che oggi conquisti fiducia.

Vergine – Precisione e metodo ti aiutano a risolvere un dettaglio che altri avevano trascurato.

Bilancia – Mantieni l’equilibrio in una situazione tesa. La tua diplomazia è preziosa.

Scorpione – Intuizione forte: cogli segnali che sfuggono agli altri.

Sagittario – Inizio settimana dinamico, ma serve più costanza.

Capricorno – Stai costruendo qualcosa di solido. Continua senza fretta.

Acquario – Hai un’idea innovativa, ma serve concretezza per svilupparla.

Pesci – Sensibile ma centrato: oggi ascolti senza assorbire tutto.